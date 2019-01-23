2019-01-23T07:07:21+03:00
Происшествия

Кемеровский таксист скончался в больнице после ДТП с автобусом

Мужчине было 24 года
Екатерина БОРМОТОВА
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В результате аварии мужчина получил множество травмВ результате аварии мужчина получил множество травм
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В кемеровской больнице скончался таксист, который попал в страшное ДТП с автобусом. Авария произошла 21 января.

- Водитель автомобиля Lifan скончался в больнице. Ему было 24 года, - рассказал «Комсомольской правде» осведомленный источник.

Напомним, серьезная авария между автобусом и автомобилем такси произошла на улице Нахимова 21 января. После столкновения водитель легковушки оказался зажат в машине – его деблокировали специалисты службы спасения. С различными травмами мужчину доставили в больницу. Также в ДТП пострадал мужчина, управлявший автобусом.

Таксист влетел в автобус на скорости 150 километров в час

Таксист влетел в автобус на скорости 150 километров в час

Последствия аварии, в результате которой легковушка разлетелась на куски, сняли на видео. Предварительно известно, что водитель Lifan не справился с управлением и выехал на встречную полосу - мужчина гнал со скоростью 150 километров в час.

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