Следком начал проверку после пожара в кемеровской маршрутке

СЕГОДНЯ 08:07 2019-01-23T08:14:54+03:00

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В Кемерове следователи начали доследственную проверку по факту пожара в маршрутном такси №5, который загорелся на линии утром 23 января. Специалистам предстоит установить обстоятельства произошедшего.

ЧП произошло около 07.30 среды на остановке «Кристалл» на улице Красноармейской. Очевидцы сняли на видео, как полыхает маршрутное такси. Известно, что в салоне в момент возгорания было порядка 30 человек – к частью, никто из пассажиров не пострадал, все они самостоятельно вышли из маршрутки до распространения пламени по салону.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/687680" frameborder="0"></iframe> В Кемерове загорелась маршрутка.Кемерово, остановка "Кристалл"

- В рамках проверки следствию предстоит установить маршрут автобуса, его техническое состояние, обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», в мэрии Кемерова пояснили, что на линию маршрутка №5 вышла исправной. И вообще транспортное средство находилось в эксплуатации всего полгода. В распоряжении издания есть кадры, как маршрутка выглядит после пожара изнутри.