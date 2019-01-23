2019-01-23T08:38:17+03:00
Происшествия

В МЧС рассказали, почему загорелась кемеровская маршрутка

В ведомстве назвали предварительную причину утреннего ЧП
Екатерина РОМАНОВА
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В МЧС рассказали, почему загорелась кемеровская маршрутка.В МЧС рассказали, почему загорелась кемеровская маршрутка.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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Стала известна предварительная причина возникновения пожара в кемеровской маршрутке. О том, почему загорелся автобус, рассказали в МЧС.

Минувшим утром в Кемерове загорелся маршрутный автобус. Огонь в считанные секунды охватил весь салон, и автобус полностью выгорел. Очевидцы сняли на видео, как горел автобус. О том, что много стать причиной пожара, рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Появилось видео из сгоревшей в Кемерове маршрутки..Пожар случился минувшим утром.Лариса МАРУЦАК

- По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, - прокомментировали в ведомстве.

В Кемерове загорелась маршрутка.Кемерово, остановка "Кристалл"

Точную причину возникновения пожара специалистам только предстоит установить. К слову, в региональном Следственном комитете начата проверка по факту пожара в маршрутном автобусе. Уже известно, что перед рейсом автобус прошел профилактический осмотр, и нареканий на его техническое состояние не возникло.

Напомним, пожар случился около 07:30. Водитель остановил автобус на остановке «Кристалл» и высадил всех пассажиров. Буквально через несколько секунд начался пожар. Справиться с огнем смогли только пожарные – около восьми часов утра. К счастью, никто не пострадал.

На остановке "Кристалл" в Кемерове сгорела маршрутка..23 января 2019 года.Лариса МАРУЦАК

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