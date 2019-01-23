В МЧС рассказали, почему загорелась кемеровская маршрутка
Стала известна предварительная причина возникновения пожара в кемеровской маршрутке. О том, почему загорелся автобус, рассказали в МЧС.
Минувшим утром в Кемерове загорелся маршрутный автобус. Огонь в считанные секунды охватил весь салон, и автобус полностью выгорел. Очевидцы сняли на видео, как горел автобус. О том, что много стать причиной пожара, рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области.
Появилось видео из сгоревшей в Кемерове маршрутки..Пожар случился минувшим утром.Лариса МАРУЦАК
- По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, - прокомментировали в ведомстве.
В Кемерове загорелась маршрутка.Кемерово, остановка "Кристалл"
Точную причину возникновения пожара специалистам только предстоит установить. К слову, в региональном Следственном комитете начата проверка по факту пожара в маршрутном автобусе. Уже известно, что перед рейсом автобус прошел профилактический осмотр, и нареканий на его техническое состояние не возникло.
Напомним, пожар случился около 07:30. Водитель остановил автобус на остановке «Кристалл» и высадил всех пассажиров. Буквально через несколько секунд начался пожар. Справиться с огнем смогли только пожарные – около восьми часов утра. К счастью, никто не пострадал.
На остановке "Кристалл" в Кемерове сгорела маршрутка..23 января 2019 года.Лариса МАРУЦАК
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