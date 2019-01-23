В центре Кемерова на два дня запретят парковку автомобилей
Мера связана с проведением патриотической акции
Ограничения будут действовать с вечера 24 января до утра 25 январяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В центре Кемерова 24 и 25 января запретят парковку автомобильного транспорта. Мера связана с проведением Всероссийской патриотической акции.
Акция «Снежный десант РСО» пройдет 24 и 25 января. В связи с этим с 19.00 24 января до 11.00 25 января будет ограничена стоянка транспорта на улице Красной, 7, сообщили в администрации областной столицы.
Парковку ограничат из-за снежного десанта
Водителей просят учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов.