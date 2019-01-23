2019-01-23T10:30:20+03:00
Происшествия

В Кузбассе разыскивают драгдилера

Мужчину обвиняют в совершении преступлений
Екатерина РОМАНОВА
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Полиция разыскивает Илью Арсенова, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.Полиция разыскивает Илью Арсенова, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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В Кузбассе сотрудники полиции разыскивают обвиняемого в совершении преступлений.

По данным сотрудников уголовного розыска УМВД России по городу Новокузнецку, Арсенов Илья Игоревич,22.04.1990 года рождения, обвиняется в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В настоящее время новокузнечанин скрывается от правосудия.

Приметы разыскиваемого: рост около 170 см, среднего телосложения.

Если вы владеете информацией о его местонахождении, сообщите об этом сотрудникам правоохранительных органов. Анонимность гарантируется!

Сделать это можно по телефонам в городе Новокузнецке: (3843)-74-14-93, 574-438, 8-961-860-40-08 или «02» (102 – с мобильного телефона).

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