В Кемерове нашли новые места обитания уток

СЕГОДНЯ 10:55 2019-01-23T10:55:22+03:00

Всего в городе зимует больше 700 водоплавающих и околоводных птиц

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В Кемерове нашли три новых места обитания уток в зимнее время. В городе прошла акция «Серая шейка», в рамках которой кемеровчане посчитали водоплавающих и околоводных птиц.

В пятом среднезимнем учете птиц поучаствовали 238 человек из 19 городских учреждений. на Искитимке они насчитали примерно 500 крякв. Еще примерно 150-200 особей были замечены в окрестностях Кемерова: здесь нашли сразу три новых места обитания уток – в микрорайонах ФПК, на Радуге и на речке Евсеевке в Кировском районе. Кроме крякв, в окресностях горожане встретили крохалей – около 100 штук, и гоголей – 20. Отмечается, что зимующие гоголи замечены в окрестностях города впервые, сообщили в городской администрации.

В мэрии отметили, что на традиционную встречу любителей орнитологии пришли школьники, их родители и педагоги. Также в акции участвовали представители КемГУ и природоохранных организаций.