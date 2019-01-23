СЕГОДНЯ 11:23 2019-01-23T11:23:29+03:00

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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко приедет в Кузбасс. Она посетит первый международный женский форум «Роль женщины в развитии промышленный регионов», который пройдет в Новокузнецке 1-2 марта.

Вместе со спикером в Новокузнецк приедет замминистра промышленности и торговли России Гульназ Кадырова. На форуме женщины обсудят расширение экономического потенциала прекрасной половины человечества и ее вклада в устойчивое развитие промышленных регионов, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Сергей Цивилев.

Губернатор Кузбасса отметил, что инициатором форума выступил Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области, который был создан в декабре прошлого года. Его возглавляет супруга губернатора Анна Цивилева.