Мстительный новокузнечанин поджег одну машину, а сгорели пять

СЕГОДНЯ 12:37 2019-01-23T12:37:10+03:00

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45-летний новокузнечанин никак не мог смириться, что с его бывшей супругой теперь встречается другой мужчина. Он решил отомстить и поджег автомобиль экс-супруги. Заодно сгорели еще четыре машины, припаркованные рядом.

В июле 2017 года в одном из дворов на Новобайдаевской улице в Новокузнецке сгорели сразу пять автомобилей. Огонь уничтожил Toyota Camry стоимость более 1,1 миллиона рублей. Кроме того, при пожаре пострадали еще четыре припаркованные рядом иномарки. В общей сложности ущерб превысил 1,5 миллиона рублей. Эксперты установили, что причиной пожара стал поджог.

Поджигателя в конце концов нашли. Им оказался 45-летний бывший супруг владелицы одной из поврежденных машин. Мужчина отрицал вину, тем не менее, следователям удалось собрать доказательства его причастности к пожару. Именно он поджег ночью один из автомобилей, чтобы насолить сопернику, который встречался с его бывшей супругой. Именно его автомобиль поджег злоумышленник. А вот среди четырех иномарок, которые также пострадали от огня, была и машина бывшей супруги.

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до пяти лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Кроме того, потерпевшие заявили гражданские иски на возмещение причиненного ущерба.