Кузбассовец украл 450 плиток шоколада и продал их на улице

СЕГОДНЯ 13:22 2019-01-23T13:22:59+03:00

Мужчина причинил ущерб более чем на 22 тысяч рублей

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27-летний житель Ленинска Кузнецкого совершил 22 преступления: с завидной регулярностью он наведывался в магазины, крал там разный товар, а потом продавал украденное на улице.

Управляющие сразу нескольких магазинов города Ленинска-Кузнецкого с октября по декабрь прошлого года с завидной регулярностью обращались в полициу с заявлениями о кражах. Среди украденного были алкоголь, кофе и шоколад, постельное белье и гели с шампунями. Злоумышленника удалось задержать: им оказался 27-летний житель Ленинска-Кузнецкого. К слову, чаще всего мужчина похищал шоколад: на его счету около 450 плиток! Все похищенное злоумышленник продавал на улице прохожим.

После того, как мужчину удалось задержать, сотрудники полиции смогли доказать его причастность к совершению 22 преступлений. Уголовное дело в отношении злоумышленника направлено в суд. Он может лишиться свободы на срок до четырех лет.