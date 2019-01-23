2019-01-23T13:36:49+03:00
Общество

Кемеровчан приглашают на выставку «Твой космос»

Горожан ждут пять зон виртуальной реальности
Яков КРЫМСКИЙ
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На выставке представлены уникальные экспонатыНа выставке представлены уникальные экспонаты
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В Кемерове 24 января открывается выставка «Твой космос». Гостей выставки ждут пять зон виртуальной реальности и 47 уникальных экспонатов.

«Твой космос» – интерактивная космическая выставка, которая расположилась на площади более тысячи метров в самом центре Кемерово. Горожанам предлагают примерить скафандр, починить МКС, преодолеть гравитацию и высадиться на Марс!

Всего на выставке представлено пять зон виртуальной реальности, 47 уникальных экспонатов, а также 10 тренажеров и симуляторов. Интересно будет каждому – и ребенку, и взрослому, – убеждены организаторы.

Выставка откроется 24 января на первом этаже торгово-развлекательного центра «Лапландия» и будет работать до 10 марта.

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