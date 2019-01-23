2019-01-23T14:27:05+03:00
Происшествия

В Кузбассе при пожаре погиб 91-летний пенсионер

Пожар случился глубокой ночью
Екатерина РОМАНОВА
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91-летний пенсионер погиб в Мысках при пожаре. Сейчас специалисты устанавливают причины пожара и смерти мужчины.

Во вторник, 22 января, в Мысках на улице Красноярской случился пожар в одном из частных домов. Сигнал об этом поступил на пульт диспетчера в 04:18. На место немедленно выехали 11 человек и четыре единицы техники, и уже в 04:26 пожар был полностью ликвидирован.

После пожара пожарные обнаружили в доме тело 91-летнего хозяина жилища – об этом сообщает Правоохранительный портал Кузбасса. Сейчас специалисты устанавливают точную причину смерти пенсионера и все обстоятельства, которые привели к пожару. По одной из версий, возгорание началось из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.

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