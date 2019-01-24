Гришковец вернулся в Кузбасс, чтобы поставить пьесу с местными актерами
Уроженец Кемерова Евгений Гришковец вернулся в родной город, чтобы поставить пьесу с местными актерами. Репетиции спектакля «Весы» идут в театре драмы имени Луначарского.
Известный драматург и режиссер Евгений Гришковец прилетел в Кемерово, чтобы поставить спектакль «Весы». В репетициях участвуют артисты сразу двух театров – кемеровского и новокузнецкого. Они работают на одной площадке.
Премьера спектакля «Весы» состоится в Кемерове 8 февраля. В нем будут задействованы актеры Юрий Темирбаев, Михаил Быков, Антон Остапенко, Тимофей Шилов и Наталья Новикова.
Новокузнечанам предлагают посмотреть спектакль 10 февраля. В постановке задействованы артисты Андрей Жилин, Андрей Ковзель, Игорь Омельченко, Анатолий Смирнов и Татьяна Качалова.
Отметим, что впервые «Весы» были поставлены Гришковцом в МХТ имени Чехова в Москве в 2017 году. Пьеса рассказывает о мужчинах, которые ожидают в роддоме появления на свет своих дочерей. Действие происходит в октябре – те, кто родятся этой ночью, будут Весы по знаку зодиака. Ожидание и рождение ребенка меняет систему ценностей новоиспеченных отцов.