Гришковец вернулся в Кузбасс, чтобы поставить пьесу с местными актерами

СЕГОДНЯ 03:31 2019-01-24T03:31:04+03:00

Премьеры спектаклей в Кемерове и Новокузнецке намечены на 8 и 10 февраля Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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Уроженец Кемерова Евгений Гришковец вернулся в родной город, чтобы поставить пьесу с местными актерами. Репетиции спектакля «Весы» идут в театре драмы имени Луначарского.

Известный драматург и режиссер Евгений Гришковец прилетел в Кемерово, чтобы поставить спектакль «Весы». В репетициях участвуют артисты сразу двух театров – кемеровского и новокузнецкого. Они работают на одной площадке.

Премьера спектакля «Весы» состоится в Кемерове 8 февраля. В нем будут задействованы актеры Юрий Темирбаев, Михаил Быков, Антон Остапенко, Тимофей Шилов и Наталья Новикова.

Новокузнечанам предлагают посмотреть спектакль 10 февраля. В постановке задействованы артисты Андрей Жилин, Андрей Ковзель, Игорь Омельченко, Анатолий Смирнов и Татьяна Качалова.

Отметим, что впервые «Весы» были поставлены Гришковцом в МХТ имени Чехова в Москве в 2017 году. Пьеса рассказывает о мужчинах, которые ожидают в роддоме появления на свет своих дочерей. Действие происходит в октябре – те, кто родятся этой ночью, будут Весы по знаку зодиака. Ожидание и рождение ребенка меняет систему ценностей новоиспеченных отцов.