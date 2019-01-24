Павильон с опасной шаурмой закрыли в Кузбассе

СЕГОДНЯ 04:06 2019-01-24T04:06:11+03:00

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В Юрге закрыли павильон с опасной шаурмой из-за санитарии. Проверка нашла в помещении, где торговали едой, множество нарушений.

В ходе проверки специалисты кузбасского Роспотребнадзора установили, что павильон не оборудован системой централизованного водоснабжения и канализации, в нем нет туалета для персонала и посетителей, отсутствует моечная кухонной посуды, умывальники для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Кроме того, персонал не проходил анализы на носительство возбудителей кишечных инфекций – данная информация не прописана в их медкнижках. Продукция хранится в полиэтиленовых мешочках без маркировки, что не позволяет определить срок годности, сообщили в УФССП по Кемеровской области.

Поскольку, по мнению специалистов, выявленные нарушения создают прямую угрозу нанесения вреда здоровью неопределенного круга лиц, материалы проверки были переданы в суд, который признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении правонарушения. Деятельность павильона «Шаурма 555» на улице Кирова была приостановлена на 90 суток.

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