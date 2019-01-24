2019-01-24T04:43:30+03:00
Общество

Новокузнечанин выложил из своего кармана 10 миллионов за долги предприятия

Организация занимается производством пиломатериалов
Екатерина БОРМОТОВА
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В Новокузнецке бизнесмен оплатил долги предприятия в 10, 5 миллиона из собственных средствВ Новокузнецке бизнесмен оплатил долги предприятия в 10, 5 миллиона из собственных средствФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Новокузнецке бизнесмен оплатил долги предприятия из собственных средств. Мужчина выложил из своего кармана более 10 миллионов рублей.

Новокузнецкая организация, занимающаяся изготовлением и реализацией пиломатериалов, задолжала по налогам и сборам 10,5 миллиона рублей. Судебными приставами было возбуждено исполнительное производство о взыскании с предприятия задолженности. Пристав-исполнитель провел с директором профилактическую беседу.

- После разговора с сотрудником ведомства, руководитель Общества, не являясь фактическим должником, из личных денежных средств, оплатил всю сумму задолженности, - рассказали в УФССП по Кемеровской области.

Производство было окончено фактическим исполнением.

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