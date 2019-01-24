2019-01-24T05:10:53+03:00
Общество

В Кузбассе пенсионер оплатил долги внучки ради ее отдыха за границей

В Кузбассе пенсионер оплатил долги внучки ради ее отдыха за границей
Екатерина БОРМОТОВА
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Пенсионер побоялся, что внучку не выпустят за границу, и оплатил ее долгиПенсионер побоялся, что внучку не выпустят за границу, и оплатил ее долгиФото: Виктория МИНАЕВА
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В Киселевске пенсионер оплатил долги внучки, чтобы она смогла отдохнуть в Таиланде. Девушка накопила долги по кредитам.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении молодой киселевчанки, которая задолжала по кредитным платежам. Официально должница нигде не работала, по месту регистрации не проживала и не имела собственности. В связи с этим приставы наложили арест на ее банковский счет.

Позже в отдел судебных приставов обратился пенсионер – он решил оплатить долги внучки. Мужчина пояснил, что девушка приобрела двухнедельную путевку в Таиланд, но он переживает что из-за долгов ее могут не выпустить за границу, сообщили в УФССП по Кемеровской области.

Не желая ставить отдых внучки под угрозу, киселевчанин оплатил всю сумму задолженности.

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