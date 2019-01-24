В Кемерове пропала 53-летняя женщина

СЕГОДНЯ 05:45 2019-01-24T05:47:58+03:00

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В Кемерове ищут пропавшую без вести 53-летнюю женщину. Зинаида Кузнецова исчезла 27 декабря.

Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», Зинаида Владимировна Кузнецова 27 декабря ушла из своего дома в неизвестном направлении и пропала. Сейчас женщину разыскивают сотрудники полиции, близкие и волонтеры.

Рост пропавшей женщины составляет 162 сантиметра, у нее среднее телосложение, крашеные светлые волосы и зеленые глаза. В день исчезновения Зинаида Кузнецова была одета в светло-серый пуховик средней длины, синие джинсы, светлую шапку. С собой у кемеровчанки была бордовая дамская сумка.

Волонтеры просят все, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, позвонить по телефонам:

8-800-700-5452 или 112.