2019-01-24T05:47:58+03:00
Происшествия

В Кемерове пропала 53-летняя женщина

Горожанку ищут волонтеры
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Пропавшая Зинаида Кузнецова. Фото: «Лиза Алерт»,Пропавшая Зинаида Кузнецова. Фото: «Лиза Алерт»,
Изменить размер текста:

В Кемерове ищут пропавшую без вести 53-летнюю женщину. Зинаида Кузнецова исчезла 27 декабря.

Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», Зинаида Владимировна Кузнецова 27 декабря ушла из своего дома в неизвестном направлении и пропала. Сейчас женщину разыскивают сотрудники полиции, близкие и волонтеры.

Рост пропавшей женщины составляет 162 сантиметра, у нее среднее телосложение, крашеные светлые волосы и зеленые глаза. В день исчезновения Зинаида Кузнецова была одета в светло-серый пуховик средней длины, синие джинсы, светлую шапку. С собой у кемеровчанки была бордовая дамская сумка.

Волонтеры просят все, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, позвонить по телефонам:

8-800-700-5452 или 112.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Над Кемеровом заметили неправильную радугу
В Кузбассе пожарные тушили гараж площадью 100 квадратных метров
В Кузбассе пенсионер оплатил долги внучки ради ее отдыха за границей
Новокузнечанин выложил из своего кармана 10 миллионов за долги предприятия
Павильон с опасной шаурмой закрыли в Кузбассе
Гришковец вернулся в Кузбасс, чтобы поставить пьесу с местными актерами
Прокуратура проверит организацию питания в кузбасских школах после сообщений о голодных обмороках
Информацию о голодных детях в Кузбассе проверит Следственный комитет
В Кузбассе при пожаре погиб 91-летний пенсионер
Кемеровчан приглашают на выставку «Твой космос»
Кузбассовец украл 450 плиток шоколада и продал их на улице
Мстительный новокузнечанин поджег одну машину, а сгорели пять
Валентина Матвиенко приедет в Кузбасс
В Кемерове нашли новые места обитания уток