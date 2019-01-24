2019-01-24T06:11:07+03:00
Происшествия

В Кузбассе пожарные тушили гараж площадью 100 квадратных метров

Внутри загорелись пиломатериалы и КамАЗ
Кирилл ЧАЩИН
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Пожар произошел из-за неисправности КамАЗ. Фото из архива "КП"Пожар произошел из-за неисправности КамАЗ. Фото из архива "КП"
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В Анжеро-Судженске загорелся КамАЗ и пиломатериалы в стояночном боксе. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Как рассказали ГУ МЧС по Кемеровской области, в среду в 16.55 поступило сообщение о пожаре в частном стояночном боксе на улице Фестивальная. Внутри гаража горел КамАЗ и пиломатериалы. На место пожара выехали четыре единицы техники и 15 спасателей. Ликвидировать возгорание удалось в 17:34.

– В результате пожара было повреждено 10 кубометров пиломатериала, обгорело лакокрасочное покрытие КамАЗа, выгорел салон и моторный отсек. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров, – рассказали в областном управлении МЧС. – Предварительная причины возгорания – неисправность электрооборудования транспортного средства.

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