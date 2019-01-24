В Междуреченске рабочие скидывали снег на головы прохожим
Одна из управляющих компаний города Междуреченска в скором времени поплатится за беспечность своих специалистов. Рабочие сбрасывали снег с крыши, не позаботившись о безопасности пешеходов.
Жительница города Междуреченска разместила в одном из пабликов видео, на котором видно, как рабочие сбрасывают снег с крыши. При этом внизу нет ни натянутых сигнальных лент, ни дежурного, предупреждающего о работах. В какой-то момент из магазина выходит молодой человек, и прямо рядом с ним падают большие куски снега.
Опасная чистка крыши в Междуреченске..Видео: vk.com, "Типичный Междуреченск", Настя Комарова.
Инспекторы Госжилинспекции составили административный протокол в отношении управляющей компании, обслуживающей дом №28 по проспекту Строителей – тот самый, который сняла на видео горожанка. Материалы административного дела рассмотрит мировой суд Междуреченского городского округа и определит штраф для управляющей компании. За сбрасывание снега с крыши при отсутствии сигнальных лент и людей, дежурящих по периметру, управляющая компания может заплатить штраф в размере до 300 тысяч рублей.