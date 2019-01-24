2019-01-24T08:33:45+03:00
Происшествия

В Междуреченске рабочие скидывали снег на головы прохожим

Управляющая компания поплатится за свою беспечность [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Снег чуть не упал на голову мужчине, вышедшему из магазина. Фото: кадр видео vk.com, "Типичный Междуреченск"Снег чуть не упал на голову мужчине, вышедшему из магазина. Фото: кадр видео vk.com, "Типичный Междуреченск"
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Одна из управляющих компаний города Междуреченска в скором времени поплатится за беспечность своих специалистов. Рабочие сбрасывали снег с крыши, не позаботившись о безопасности пешеходов.

Жительница города Междуреченска разместила в одном из пабликов видео, на котором видно, как рабочие сбрасывают снег с крыши. При этом внизу нет ни натянутых сигнальных лент, ни дежурного, предупреждающего о работах. В какой-то момент из магазина выходит молодой человек, и прямо рядом с ним падают большие куски снега.

Опасная чистка крыши в Междуреченске..Видео: vk.com, "Типичный Междуреченск", Настя Комарова.

Инспекторы Госжилинспекции составили административный протокол в отношении управляющей компании, обслуживающей дом №28 по проспекту Строителей – тот самый, который сняла на видео горожанка. Материалы административного дела рассмотрит мировой суд Междуреченского городского округа и определит штраф для управляющей компании. За сбрасывание снега с крыши при отсутствии сигнальных лент и людей, дежурящих по периметру, управляющая компания может заплатить штраф в размере до 300 тысяч рублей.

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