В Междуреченске рабочие скидывали снег на головы прохожим

СЕГОДНЯ 08:27 2019-01-24T08:33:45+03:00

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Одна из управляющих компаний города Междуреченска в скором времени поплатится за беспечность своих специалистов. Рабочие сбрасывали снег с крыши, не позаботившись о безопасности пешеходов.

Жительница города Междуреченска разместила в одном из пабликов видео, на котором видно, как рабочие сбрасывают снег с крыши. При этом внизу нет ни натянутых сигнальных лент, ни дежурного, предупреждающего о работах. В какой-то момент из магазина выходит молодой человек, и прямо рядом с ним падают большие куски снега.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/687893" frameborder="0"></iframe> Опасная чистка крыши в Междуреченске..Видео: vk.com, "Типичный Междуреченск", Настя Комарова.

Инспекторы Госжилинспекции составили административный протокол в отношении управляющей компании, обслуживающей дом №28 по проспекту Строителей – тот самый, который сняла на видео горожанка. Материалы административного дела рассмотрит мировой суд Междуреченского городского округа и определит штраф для управляющей компании. За сбрасывание снега с крыши при отсутствии сигнальных лент и людей, дежурящих по периметру, управляющая компания может заплатить штраф в размере до 300 тысяч рублей.