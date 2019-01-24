В Новокузнецке могут запретить большегрузам ездить по городу

СЕГОДНЯ 08:59 2019-01-24T08:59:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэр города Новокузнецка Сергей Кузнецов поручил юридическому отделу администрации города разработать законопроект, которые ограничит движение большегрузного транспорта по городу.

Как рассказал Сергей Кузнецов в передаче «Утро с мэром», нормативный акт, который запретит движение многотонных машин по городу, будет вынесен на рассмотрение Совета народных депутатов. Глава города отметил, что грузовики не только портят дороги, но и не дают пешеходам безопасно передвигаться по тротуарам, расположенным близи сетевых магазинов.

- Мы заставим их создать логистические центры вне города. У нас есть готовые площади под них, - заявил Сергей Кузнецов. - Мы не создаем проблемы бизнесу, мы вспоминаем все хорошо забытое старое. В советское время фактически логистические центры были, только назывались продуктовыми базами или овощными. Надо возвращаться к этой схеме: привезли на базу фурой, а по городу развели «Газелями».