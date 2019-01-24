2019-01-24T08:59:12+03:00
Общество

В Новокузнецке могут запретить большегрузам ездить по городу

Сетевикам предлагают создавать логистические центры
Екатерина РОМАНОВА
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Мэр города Новокузнецка Сергей Кузнецов поручил юридическому отделу администрации города разработать законопроект, которые ограничит движение большегрузного транспорта по городу.

Как рассказал Сергей Кузнецов в передаче «Утро с мэром», нормативный акт, который запретит движение многотонных машин по городу, будет вынесен на рассмотрение Совета народных депутатов. Глава города отметил, что грузовики не только портят дороги, но и не дают пешеходам безопасно передвигаться по тротуарам, расположенным близи сетевых магазинов.

- Мы заставим их создать логистические центры вне города. У нас есть готовые площади под них, - заявил Сергей Кузнецов. - Мы не создаем проблемы бизнесу, мы вспоминаем все хорошо забытое старое. В советское время фактически логистические центры были, только назывались продуктовыми базами или овощными. Надо возвращаться к этой схеме: привезли на базу фурой, а по городу развели «Газелями».

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