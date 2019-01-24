2019-01-24T09:18:12+03:00
Общество

Власти Кузбасса будут бороться с бедностью

Об этом заявила замгубернатора Елена Малышева
Кирилл ЧАЩИН
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Чиновники обсудили план работы на 2019 год. Фото: АКОЧиновники обсудили план работы на 2019 год. Фото: АКО
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Власти Кузбасса в 2019 году займутся борьбой с бедностью. Об этом заявила замгубернатора по вопросам социального развития Елена Малышева.

В администрации области прошла итоговая Коллегия департамента социальной защиты населения Кемеровской области. На ней обсуждался план работы в 2019 году. Елена Малышева отметила, что акцент будет сделан на борьбу с бедностью, реализацию майских указов президента и нацпроектов.

–Кемеровская область подключилась к ряду национальных проектов, в том числе в сфере социального обслуживания населения. Поэтому на службу ложится особая ответственность и большая нагрузка. Уверена, что обмениваясь опытом, мы справимся со всеми поставленными задачами, — отметила Малышева.

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