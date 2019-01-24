Кемеровская больница нарушила госконтракт на 1,4 миллиона и получила штраф

СЕГОДНЯ 09:49 2019-01-24T09:49:26+03:00

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В Кемерове городская клиническая больница №2 нарушила условия государственного контракта на 1,4 миллиона рублей. Организацию наказали рублем.

Нарушения Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг» выявила прокуратура Кировского района. Ведомство установило, что в результате электронного аукциона между больницей №2 и обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроСтиль XXI» был заключен договор на поставку товаров медицинского назначения. Исполнитель выполнил свои обязательства по контракту и ждал оплаты, которая должна была быть произведена в течение 30 дней. Однако денежные средства от больницы не поступили. Размер кредиторской задолженности по договору составил 1 миллион 424 тысячи рублей.

В отношении должностного лица было возбуждено дело об административном правонарушении – в результате его рассмотрения был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

В данный момент задолженность перед юрлицом полностью погашена.