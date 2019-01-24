2019-01-24T09:59:08+03:00
Общество

Эпидемический порог по ОРВИ в Кузбассе превышен на 63,8 процента

Кузбассовцам рекомендуют применять профилактические меры, чтобы не заболеть
Екатерина РОМАНОВА
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Эпидемический порог по ОРВИ в Кузбассе превышен на 63,8 процента. Фото: архив КП.Эпидемический порог по ОРВИ в Кузбассе превышен на 63,8 процента. Фото: архив КП.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На минувшей неделе в Кузбессе увеличилось количество заболевших гриппом и острыми респираторными инфекциями. Причем грипп и вирусные инфекции косят и детей, и взрослых.

За неделю с 14 по 20 января в Кузбассе серьезно выросло количество заболевших гриппом и острыми респираторными заболеваниями. Так, зарегистрировано более 18,97 случаев ОРВИ, при этом неделей раньше было отмечено более 13,2 тысячи случаев. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, эпидемический порог превышен на 63,8 процента, причем превышение коснулось всех групп населения. В 80% случаев это ОРВИ, а в остальных – вирусы гриппа A/H3N2 и A/H1N1/pdm/09 с доминированием подтипа A/H3N2.

Главный государственный санитарный врач по Кемеровской области Окс отметил, что наиболее выраженный рост заболеваемости отмечен среди детей в возрасте 7-14 и 14-17 лет: заболевших стало больше в 2,3 и 3,4 раза больше. Также зарегистрированы 314 случаев внебольничной пневмонии, из них 297 случаев средней и тяжелой степени.

Чтобы уберечь себя от заболеваний, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют на время отказаться от посещения массовых мероприятий и мест массового пребывания людей, больше ходить пешком, пить побольше воды и витаминосодержащих напитков, использовать оксолиновую мазь и мазь «Виферон», правильно питаться, соблюдать личную. Гигиену и использовать маски в местах массового скопления людей.

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