Самолет из Москвы прилетел в Кемерово с семичасовой задержкой

СЕГОДНЯ 10:28 2019-01-24T10:28:46+03:00

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Пассажирам, решившим минувшим утром отправиться из Москвы в Кемерово и из Кемерова в Москву, пришлось ждать около семи с половиной часов. Один из рейсов не смог вылететь вовремя из-за тумана.

Как сообщили в справочной аэропорта, самолет, совершавший рейс из Шереметьева, не смог вовремя отправиться в путь из-за тумана. Вылет был существенно задержан, и вместо того, чтобы прибыть в аэропорт имени Алексея Леонова в 05:45, самолет прилетел в Кемерово лишь в 13:20. Причина задержки рейса - туман.

- Пассажирам были заранее отправлены смс-сообщения о задержке рейса, поэтому им не пришлось проводить время в зале ожидания, - сообщили в справочной аэропорта имени Алексея Леонова. – Сейчас все пассажиры, чей рейс в Москву должен был отправиться в 06:55, прошли регистрацию. Самолет вылетел в 14:20.