СЕГОДНЯ 10:43 2019-01-24T10:59:16+03:00

Завод не устанавливал газовое оборудование на сгоревшей в Кемерове маршрутке. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

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Газовое оборудование, которое было установлено на сгоревшей накануне в Кемерове маршрутке, было установлено не заводом-производителем автобуса.

Стало известно, что не все оборудование, которое использовалось на автобусе, который сгорел накануне на остановке «Кристалл» в Кемерове, было заводской комплектации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/687680" frameborder="0"></iframe> В Кемерове загорелась маршрутка.Кемерово, остановка "Кристалл"

- Автобус был оснащен газовым оборудованием, - отметили в пресс-службе Павловского автобусного завода. - Газовое оборудование на данный автобус на Павловском автобусном заводе не устанавливалось.

Напомним, маршрутный автобус сгорел в Кемерове рано утром 23 января. Как сообщают очевидцы, незадолго до пожара в салоне появился резкий запах газа. При этом техническое состояние самого автобуса, как сообщили в пресс-службе администрации города Кемерово, было отличным, а перед выходом на маршрут он прошел предрейсовый осмотр. Более того, транспортное средство эксплуатировалось с июня 2018 года и было практически новым. Сейчас Следственный комитет проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/687685" frameborder="0"></iframe> Появилось видео из сгоревшей в Кемерове маршрутки..Пожар случился минувшим утром.Лариса МАРУЦАК

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