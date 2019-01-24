Завод не устанавливал газовое оборудование на сгоревшей в Кемерове маршрутке
Газовое оборудование, которое было установлено на сгоревшей накануне в Кемерове маршрутке, было установлено не заводом-производителем автобуса.
Стало известно, что не все оборудование, которое использовалось на автобусе, который сгорел накануне на остановке «Кристалл» в Кемерове, было заводской комплектации.
В Кемерове загорелась маршрутка.Кемерово, остановка "Кристалл"
- Автобус был оснащен газовым оборудованием, - отметили в пресс-службе Павловского автобусного завода. - Газовое оборудование на данный автобус на Павловском автобусном заводе не устанавливалось.
Напомним, маршрутный автобус сгорел в Кемерове рано утром 23 января. Как сообщают очевидцы, незадолго до пожара в салоне появился резкий запах газа. При этом техническое состояние самого автобуса, как сообщили в пресс-службе администрации города Кемерово, было отличным, а перед выходом на маршрут он прошел предрейсовый осмотр. Более того, транспортное средство эксплуатировалось с июня 2018 года и было практически новым. Сейчас Следственный комитет проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.
Появилось видео из сгоревшей в Кемерове маршрутки..Пожар случился минувшим утром.Лариса МАРУЦАК
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