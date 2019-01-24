Похитители новокузнечанина узнали о его накоплениях от сотрудницы банка

СЕГОДНЯ 11:08 2019-01-24T11:08:11+03:00

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В Новокузнецке бывшая сотрудница одного из банков разгласила тайну, в результате чего был похищен человек. Женщину оштрафовали.

Суд установил, что 35-летняя новокузнечанка, будучи руководителем отделения банка, в апреле 2017 года оформила справку о размере денежного вклада одного из клиентов. После этого она передала данные сведения, которые составляют банковскую тайну, постороннему лицу. В результате последний воспользовался информацией в преступных целях: оформившего вклад клиента похитили и вымогали у него деньги. В данный момент уголовное дело о похищении и вымогательстве находится на стадии предварительного расследования, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В отношении же бывшей руководительницы отделения банка было возбуждено уголовное дело за незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну. Суд оштрафовал ее на 20 тысяч рублей.