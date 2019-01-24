В Кузбассе начинается прием будущих первоклассников в школу

СЕГОДНЯ 11:49 2019-01-24T11:49:52+03:00

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В следующую пятницу, 1 февраля, родители будущих первоклассников смогут записать своих детей в школу.

Записать ребенка в первый класс можно будет с 1 февраля до 30 июня. В это время руководство школ принимает заявления от детей, проживающих на закрепленной к школе территории. А с 1 июля записать детей в любую понравившуюся школу смогут те, чьи дети прописаны в других местах. При этом отказать в приеме ребенка в школу – и не по прописке, и по прописке – могут лишь в том случае, если нет свободных мест.

Подать заявление можно несколькими способами: лично прийти с заявлением в школу, отправить его по электронной или обычной почте (например, «Почте России»), через портал Многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг.

- Информация о количестве мест в 1 классах на 2019-2020 учебный год будет размещена на официальных сайтах каждой школы не позднее 1 февраля, - отметили в Комитете образования и науки города Новокузнецка. - В приеме в общеобразовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест