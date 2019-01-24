В мэрии Кемерова рассказали, кто установил газовое оборудование на сгоревшую маршрутку

СЕГОДНЯ 11:52 2019-01-24T12:06:54+03:00

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В администрации Кемерова рассказали, какая организация установила газобаллонное оборудование на ПАЗ, который сгорел утром 23 января.

– Автобус 2018 года выпуска был переоборудован специализированной организацией ООО «Автогаз», имеющей все соответствующие документы. Установлено сертифицированное газовое оборудование, позволяющее работать на компримированном природном газе. Дата регистрации этого газобаллонного оборудования в ГИБДД – 11 сентября. Иными словами, регистрация в ГИБДД еще раз подтверждает факт того, что «Автогаз» имеет все необходимые документы и допуски на проведение подобного вида работ, – пояснили в кемеровской мэрии.

Отметим, что ранее завод-производитель сообщил «Комсомольской правде», что сгоревший в Кемерове автобус изначально не предусматривал в своей конструкции газобаллонного оборудования.

Маршрутное такси №5 загорелось около 07.30 среды. ЧП произошло на остановке «Кристалл» на улице Красноармейской. В момент возгорания в салоне находилось порядка 30 человек – все они успели выбраться из транспортного средства. В данный момент СК проводит проверку по факту пожара в маршрутном транспорте. Кроме того, в МЧС озвучили предварительную причину произошедшего. Также известно, что утром 23 января ПАЗ прошел стандартный предрейсовый осмотр – он был исправным.

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«В салоне резко запахло газом»: Пассажиры рассказали, как спасались из горящей маршрутки в Кемерове

- Маршрутка была почти полная, люди и сидели, и стояли. Ехали спокойно, чувствовалось, что автобус в хорошем состоянии, - рассказал пассажир злополучного автобуса Артем Кононов. – Но когда повернули на Красноармейскую, в салоне резко запахло газом. Я сразу почувствовал тревогу и даже страх. Какая-то женщина даже окно открыла, настолько сильным был запах. (подробности)

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