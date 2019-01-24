Кузбасскую студентку убило током
Девушку нашли в ее 18-й день рождения
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Трагическое ЧП произошло в городе Белово. Родственник пришел, чтобы поздравить студентку многопрофильного техникума с совершеннолетием. Однако в ванне ее квартиры он сделал страшную находку: мертвая девушка лежала в воде.
Что именно произошло в квартире, пока неясно, неизвестно даже точное время смерти. По первоначальной версии, причиной трагедии мог стать телефон, стоявший на зарядке.
- В настоящее время следователи устанавливаются причины и обстоятельства смерти, - говорят в правоохранительных органах.
Погибшую девушку хорошо характеризуют одногруппники и друзья, она много времени уделяла волонтерской работе.