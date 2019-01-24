Кузбасскую студентку убило током

СЕГОДНЯ 12:19 2019-01-24T12:19:47+03:00

Девушку нашли в ее 18-й день рождения

Изменить размер текста: A A

Трагическое ЧП произошло в городе Белово. Родственник пришел, чтобы поздравить студентку многопрофильного техникума с совершеннолетием. Однако в ванне ее квартиры он сделал страшную находку: мертвая девушка лежала в воде.

Что именно произошло в квартире, пока неясно, неизвестно даже точное время смерти. По первоначальной версии, причиной трагедии мог стать телефон, стоявший на зарядке.

- В настоящее время следователи устанавливаются причины и обстоятельства смерти, - говорят в правоохранительных органах.

Погибшую девушку хорошо характеризуют одногруппники и друзья, она много времени уделяла волонтерской работе.