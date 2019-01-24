2019-01-24T12:39:26+03:00
Происшествия

В Новокузнецке на чердаке дома нашли два трупа

Погибшие отравились угарным газом
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке на чердаке дома нашли два трупа. Фото: архив КП.В Новокузнецке на чердаке дома нашли два трупа. Фото: архив КП.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новокузнецке в одном из частных домов случился пожар. Когда огонь был потушен, на чердаке дома обнаружили два трупа – мужчины и женщины.

Частный дом в Кузнецком районе Новокузнецка был стареньким и для проживания уже не годился. Наверное, поэтому мужчина и женщина (к слову, дом принадлежал именно ей) решили жить на чердаке. Там они размести небольшую печь. А в один из дней на чердаке начался пожар. Когда пожарные справились с огнем, они обнаружили два обугленных тела. По предварительной версии, сожители погибли, отравившись угарным газом. Однако точную причину гибели мужчины и женщины и обстоятельства их гибели еще только предстоит установить.

- По факту обнаружения трупов мужчины и женщины проводится доследственная проверка, - сообщил заместитель руководителя следственного отделения по Кузнецкому району следственного отдела по городу Новокузнецк Алексей Филатов. – В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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