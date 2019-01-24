В Кузбассе из подпольных цехов изъяли 11,6 тонн поддельного алкоголя

СЕГОДНЯ 12:56 2019-01-24T12:56:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Нелегальный бизнес организовали жители Кемерова и Кемеровского района. В двух подпольных цехах они производили спиртосодержащую продукцию, отправляли на специальные склады, а потом – на реализацию. Незаконный бизнес прикрыли сотрудники полиции.

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции Кузбасского ЛУ МВД России одновременно прибыли по пяти адресам в Кемерове и Вемеровской районе. Так, в частном доме деревни Сухово и арендованных складских помещениях Центрального района Кемерова стражи порядка обнаружили три установки для производства и розлива спиртосодержащей продукции, канистры со спиртом, путсую тару с этикетками водки различных марок, крышки к бутылкам. Кроме того, на складах находился уже готовый контрафактный алкоголь без федеральных специальных марок. В общей сложности, было изъято из незаконного оборотоа 11 тонн 637 литров спиртосодержащей продукции.

Как сообщает пресс-служба ЛУ МВД России по Кемеровской области, уже возбуждены уголовные дела за незаконное производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере. Места сбыта контрафакта устанавливаются.