2019-01-24T15:35:44+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Новокузнецка не смогла вернуть другу деньги и убила его

Сумма долга составляла восемь тысяч рублей
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнечанка убила своего друга из-за того, что не смогла вовремя вернуть. долг. Фото: архив КП.Новокузнечанка убила своего друга из-за того, что не смогла вовремя вернуть. долг. Фото: архив КП.Фото: Олег ЗОЛОТО
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62-летняя новокузнечанка взяла в долг у своего знакомого восемь тысяч рублей, да не смогла вернуть вовремя. Друзья поругались, и пенсионерка убила мужчину.

Жительница Новокузнецка приехала в гости к своему 79-летнему знакомому, который проживал в Калтане. Незадолго до этого женщина вяла у него в долг восемь тысяч рублей, но вовремя вернуть не смола, и теперь пыталась объяснить, почему не может этого сделать. Увы, миром решить сложную ситуацию не удалось. Знакомые поругались, и женщина несколько раз ударила своего пожилого приятеля ножом в живот и шею. Гостья быстро поняла, что хозяин квартиры умер, поэтому поспешила вернуться домой, в Новокузнецк.

Труп 79-летнего калтанца обнаружили соседи. Они увидели, что дверь в квартиру приоткрыта, заглянули в жилище – и тут же вызвали полицию. Те установили, с кем незадолго до смерти общался погибший и задержали буйную гостью. Женщина призналась, что познакомилась с калтанцем через объявление в газете и они стаи близкими друзьями, - об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровскго области.

Убийство приятеля можно было бы списать на вспышку гнева, если бы ранее женщина, так же не против обиды, не совершила убийство и не отбывала наказание. Теперь ей еще раз предстоит предстать перед судом, а потом отправиться в места лишения свободы.

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