В Кемерове запретят стоянку из-за возложения цветов

СЕГОДНЯ 16:26 2019-01-24T16:26:13+03:00

Горожанам придется выбрать другие места для парковки и стоянки

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25 января в Кемерове ограничат стоянку автотранспорта на Ленинградском проспекте. Такое ограничение связано с возложением цветов к памятнику ленинградцев-блокадников.

В пятницу, 25 января, в Кемерове будет проходить церемония возложения цветов к памятнику ленинградцам-блокадника. Эта церемония посвящена 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда. Именно поэтому с 06:00 до 12:00 на проезжей части напротив домов №18 и 18а по проспекту Ленинградскому будет запрещена стоянка автотранспорта. Неподалеку от этих домов будут установлены временные дорожные знаки.

Схема ограничения стоянки автомобилей. Фото: ЦОДД города Кемерова.

Всех кемеровчан и гостей города призывают обращать внимание на дорожные знаки и следовать Правилам дорожного движения.