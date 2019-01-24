Школьник сделал ксерокопию паспорта и купил по ней алкоголь

СЕГОДНЯ 16:52 2019-01-24T16:52:51+03:00

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Подросток из Новокузнечка так хотел выделиться среди одноклассников, что пришел на занятия нетрезвым. А чтобы купить алкоголь, он подделал ксерокопию паспорта.

О том, что на школьные занятия заявился нетрезвый подросток, в полицию сообщила заместитель директора одной из школ Новокузнецка. 15-летний ученик не только находился в состоянии алкогольного опьянения, но и принес собой открытую полуторалитровую бутылку пива. Подросток считал, что только таким образом сможет заработать авторитет среди одноклассников. Он рассказал, где именно купил алкоголь, и сотрудники полиции наведались в магазин. 27-летняя продавец заявила, что подросток обманул ее. Вместо паспорта он предъявил его копию. При этом на опии была уже откорректирована дата. Женщине напомнили, что покупатель должен предъявлять оригинал, а не копию документа. В отношении продавщицы составили административный протокол. Ее ждет штраф в размере до 50 тысяч рублей.

С подростком и его родителями также проведены беседы. Родителям школьника могут назначить штраф в размере до двух тысяч рублей.

- Сам подросток поставлен на профилактические учеты в инспекции по делам несовершеннолетних и наркологической службе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.