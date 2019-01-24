Дело «Зимней вишни»: Пожарного Андрея Бурсина оставили в СИЗО

СЕГОДНЯ 18:46 2019-01-24T18:49:59+03:00

Андрей Бурсин пробудет в СИЗО до годовщины пожара в «Зимней вишне» Фото: Кирилл ЧАЩИН

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В четверг, 24 января, Кемеровский областной суд решил оставить под арестом Андрея Бурсина, который руководил тушением «Зимней вишни». Спасатель пробудет за решеткой до 25 марта.

Отметим, что в начале января суд по просьбе следствия продлил арест Бурсину до 25 марта. Адвокат пожарного обжаловал решение. 24 января областной суд рассмотрел жалобу, однако оснований для изменения решения первой инстанции не нашел.

Сейчас Андрей Бурсин находится в кемеровском СИЗО. По словам близких, он чувствует себя хорошо.

Руководившего тушением «Зимней вишни» пожарного Андрей Бурсина обвинили в халатности и поместили в СИЗО в начале июля 2018 года. В августе его госпитализировали после попытки суицида, а затем он проходил лечение под наблюдение психиатра. В сентябре пожарный был направлен в институт имени Сербского для прохождения психиатрической экспертизы. Затем его перевели в Бутырскую тюрьму.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из которых дети. По факту их гибели возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимаются сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета России.

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