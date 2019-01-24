На кузбасской обогатительной фабрике произошел пожар

СЕГОДНЯ 20:42 2019-01-24T20:42:44+03:00

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В четверг, 24 января, в городе Киселевске на ленточном конвейере обогатительной фабрики начался пожар. Для ликвидации пожара потребовалось 16 минут.

Тревожный сигнал поступил в 14:16 на пульт диспетчера. Уже в 14:27 пожарным удалось локализовать, а в 14:32 – полностью ликвидировать пожар.

- На момент прибытия первого подразделения из помещения шел дым. Людей в помещении не было, поэтому эвакуация не потребовалась, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В результате разведки огнеборцы обнаружили горение угольной пыли на площади два квадратных метра. Возгорание оперативно ликвидировано.

В ликвидации пожара были задействованы три автоцистерны и 11 специалистов из личного состава местного пожарно-спасательного гарнизона. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.