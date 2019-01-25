2019-01-25T03:07:23+03:00
Общество

Жители Кузбасса обменяли новогодние елки на шоколадки

Иголки пошли на корм козам
Кирилл ЧАЩИН
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Жители района обменяли на сладости больше ста елок. Фото: АКОЖители района обменяли на сладости больше ста елок. Фото: АКО
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В Промышленновском районе кузбассовцы обменяли больше ста новогодних елок на шоколадки. Деревья пустили на корм для коз.

Как рассказали в администрации Кемеровской области, в Промышленновском районе прошла акция «Елочный круговорот». Каждый житель мог обменять новогоднюю ель на сладкий подарок.

– Акция направлена на утилизацию живых елок и их переработки на корм для скота. Всего в ходе акции собрано около ста деревьев. Елки были отправлены на ферму по разведению овец и коз в поселок Первомайский, – отметили в администрации.

Фермеры отмечают, что хвоя стимулируют работу пищеварительной системы животных и повышает иммунитет.

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