Жители Кузбасса обменяли новогодние елки на шоколадки

СЕГОДНЯ 03:07 2019-01-25T03:07:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Промышленновском районе кузбассовцы обменяли больше ста новогодних елок на шоколадки. Деревья пустили на корм для коз.

Как рассказали в администрации Кемеровской области, в Промышленновском районе прошла акция «Елочный круговорот». Каждый житель мог обменять новогоднюю ель на сладкий подарок.

– Акция направлена на утилизацию живых елок и их переработки на корм для скота. Всего в ходе акции собрано около ста деревьев. Елки были отправлены на ферму по разведению овец и коз в поселок Первомайский, – отметили в администрации.

Фермеры отмечают, что хвоя стимулируют работу пищеварительной системы животных и повышает иммунитет.