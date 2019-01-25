2019-01-25T04:04:21+03:00
Общество

В Кузбассе будут развивать религиозный туризм

В работе будут участвовать все традиционные конфессии
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В Кузбассе будут развиваться внутренний религиозный туризм. Об этом рассказала заместитель губернатора Ольга Турбаба на заседании межконфессионального совета при губернаторе.

– Данный вид туризма приобретает особую социальную значимость. Внутренний религиозный туризм способствует познанию духовного и культурно-исторического наследия, воспитывает гордость за свою страну. Например, за последние 25 лет активного развития православия в храмах Кузбасса собрано большое число святынь, почитающихся православными всего мира, в том числе, чудодейственных икон, действуют четыре монастыря, — выступила заместитель губернатора Ольга Турбаба.

Три епархии Кузбасской митрополии представили свои предложения для развития религиозного туризма. Поступили предложения задействовать 18 объектов Кемеровской епархии, 11 объектов Новокузнецкой епархии, и шесть – Мариинской епархии. Духовное управление мусульман области предлагает туристам посещать семь объектов.

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