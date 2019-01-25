Две кемеровчанки ворвались в квартиру к соседу с битой

СЕГОДНЯ 05:31 2019-01-25T05:31:23+03:00

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В Кемерове две местные жительницы ворвались в квартиру к соседу с битой и палкой. Женщины хотели поговорить с мужчиной, но в итоге попали под суд.

Уголовное дело было возбуждено в отношении двух жительниц Кемерове 36 и 32 лет. Их обвиняют в незаконном проникновении в жилище.

По версии следствия, обвиняемые употребляли спиртное: во время застолья одна из женщин рассказала о конфликте с соседом. Подруги решили пойти к нему и поговорить. С собой они прихватили биту и палку.

Двери квартиры им открыла пожилая женщина, которая сообщила, что ее сын спит. Пенсионерка пообещала разбудить его и попросила, чтобы гостьи подождали на лестничной клетке. Однако женщины не захотели ждать и без разрешения прошли в квартиру – они сами разбудили мужчину и заставили его выйти на лестничную площадку.

В это время хозяйка квартиры вызвала полицию. Услышав телефонный разговор, пьяные кемеровчанки скрылись до приезда стражей порядка. Однако за свое бесцеремонное поведение им все же пришлось ответить – пенсионерка написала заявление и потребовала привлечь их к ответственности, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Уголовное дело передано в суд.