Две кемеровчанки ворвались в квартиру к соседу с битой
В Кемерове две местные жительницы ворвались в квартиру к соседу с битой и палкой. Женщины хотели поговорить с мужчиной, но в итоге попали под суд.
Уголовное дело было возбуждено в отношении двух жительниц Кемерове 36 и 32 лет. Их обвиняют в незаконном проникновении в жилище.
По версии следствия, обвиняемые употребляли спиртное: во время застолья одна из женщин рассказала о конфликте с соседом. Подруги решили пойти к нему и поговорить. С собой они прихватили биту и палку.
Двери квартиры им открыла пожилая женщина, которая сообщила, что ее сын спит. Пенсионерка пообещала разбудить его и попросила, чтобы гостьи подождали на лестничной клетке. Однако женщины не захотели ждать и без разрешения прошли в квартиру – они сами разбудили мужчину и заставили его выйти на лестничную площадку.
В это время хозяйка квартиры вызвала полицию. Услышав телефонный разговор, пьяные кемеровчанки скрылись до приезда стражей порядка. Однако за свое бесцеремонное поведение им все же пришлось ответить – пенсионерка написала заявление и потребовала привлечь их к ответственности, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.
Уголовное дело передано в суд.