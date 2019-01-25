В Новокузнецке сгорел инкассаторский автомобиль
В Новокузнецке вечером 24 января загорелся инкассаторский автомобиль. Пожар произошел на Советской площади в Кузнецком районе.
Сигнал о возгорании в автомобиле «Газель 2705» поступил в оперативные службы города в 21.21. На место выехали два подразделения пожарных.
- На момент прибытия первого подразделения автомобиль горел на всей площади. В результате обгорел моторный отсек и салон автомобиля. Предварительная причина – неисправность электрооборудования транспортного средства, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.
Пожар в автомобиле был ликвидирован силами семи сотрудников МЧС в 21.31.
Как стало известно «Комсомольской правде» от своего источника, автомобиль принадлежал инкассаторской службе.