2019-01-25T05:55:38+03:00
Происшествия

В Новокузнецке сгорел инкассаторский автомобиль

ЧП произошло на Советской площади
Екатерина БОРМОТОВА
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В Новокузнецке вечером 24 января загорелся инкассаторский автомобиль. Пожар произошел на Советской площади в Кузнецком районе.

Сигнал о возгорании в автомобиле «Газель 2705» поступил в оперативные службы города в 21.21. На место выехали два подразделения пожарных.

- На момент прибытия первого подразделения автомобиль горел на всей площади. В результате обгорел моторный отсек и салон автомобиля. Предварительная причина – неисправность электрооборудования транспортного средства, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Пожар в автомобиле был ликвидирован силами семи сотрудников МЧС в 21.31.

Как стало известно «Комсомольской правде» от своего источника, автомобиль принадлежал инкассаторской службе.

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