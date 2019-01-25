2019-01-25T07:06:29+03:00
Происшествия

В Кузбассе полицейские пошли на фальсификацию дела о наркотиках, чтобы улучшить показатели

Мужчин осудили условно и уволили из органов
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кузбассе двое полицейских попались на фальсификации доказательств по уголовному делу о наркотиках. Мужчин уволили из органов и осудили.

Суд установил, что в марте 2017 года 48-летний полицейский решил искусственно улучшить показатели по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Он пошел на преступление, чтобы досрочно освободиться от дисциплинарного наказания.

Полицейский узнал, что на территории другого административного участка есть местный житель, который хранит дома наркотические средства. Приехав к нему с обыском, правоохранитель обнаружил в жилище три пакетика с наркотиками, а также несколько пустых. Кроме хозяина, в квартире присутствовали двое его приятелей, которые признались, что употребляли запрещенные препараты. Полицейский предложил им помочь приятелю избежать серьезного наказания и документально оформить, что наркотические средства обнаружены у каждого из них. Мужчина пообещал, что они получат за это условные сроки – те согласились.

После этого все лица были доставлены в отдел полиции, где полицейский сфальсифицировал часть протоколов. При этом он впутал в преступление своего 35-летнего коллегу, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Преступление выявил прокурор, который проверял законность возбуждения уголовного дела в отношении одного из мужчин. Обоих сотрудников полиции уволили из органов. При этом главный обвиняемый не признал свою вину и со следствием не сотрудничал.

Суд назначил 48-летнему бывшему полицейскому наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Также он не имеет права занимать должности в органах внутренних дел в течение трех лет. Второму обвиняемому дали год условно с лишением права занимать должности в полиции на два года.

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