2019-01-25T07:38:03+03:00
Общество

Кемеровчанка потеряла 12-летнюю дочь из-за вредных привычек

Девочку поместили в реабилитационный центр
Екатерина БОРМОТОВА
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Мать дала согласие на передачу ребенка органам опекиМать дала согласие на передачу ребенка органам опекиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кемерове местная жительница лишилась дочери из-за образа жизни, который вела. Девочку, проживающую в антисанитарии, поместили в социально-реабилитационный центр.

Специалисты органов опеки и попечительства проверили условия, в которых проживает 12-летняя девочка. Результаты оказались неутешительными: в доме царила антисанитария, а мать ребенка вела асоциальный образ жизни, что мешало нормальному развитию девочки и привело к неуспеваемости в школе.

Специалисты надзорного органа обратились в суд с требованием лишить горожанку родительских прав. Суд удовлетворил требование органов исполнительной власти. 23 января судебные приставы пришли в дом кемеровчанки для исполнения решения суда. Женщина была дома, а ее дочь находилась в школе. Мать дала согласие на передачу ребенка органам опеки, сообщили в УФССП по Кемеровской области.

Девочку поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

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