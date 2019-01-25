2019-01-25T08:02:36+03:00
Общество

Кузбасских водителей предупредили о непогоде

В регионе ожидаются резкие перепады температуры
Екатерина БОРМОТОВА
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Водителей просят воздержаться от поездок на дальние расстоянияВодителей просят воздержаться от поездок на дальние расстояния
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В Госавтоиспекции Кузбасса предупредили водителей о непогоде и попросили по возможности воздержаться от дальних поездок. В регионе ожидаются резкие перепады температуры с дальнейшим похолоданием.

По данным местного гидрометцентра, в пятницу и на выходных, в Кемеровскую область придут снегопады и метели, из-за чего на дорогах образуются гололедные явления и снежные наносы. При этом днем будет относительно тепло, а ночью столбики термометров будут опускаться до -25, а местами и -32 градусов Цельсия.

В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции просят автомобилистов отказаться от поездок на дальние расстояния. Если же такой возможности нет, стоит заранее проверить исправность своего автомобиля, заряд сотового телефона, с собой необходимо взять теплые вещи.

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