Кузбасских водителей предупредили о непогоде

СЕГОДНЯ 08:02 2019-01-25T08:02:36+03:00

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В Госавтоиспекции Кузбасса предупредили водителей о непогоде и попросили по возможности воздержаться от дальних поездок. В регионе ожидаются резкие перепады температуры с дальнейшим похолоданием.

По данным местного гидрометцентра, в пятницу и на выходных, в Кемеровскую область придут снегопады и метели, из-за чего на дорогах образуются гололедные явления и снежные наносы. При этом днем будет относительно тепло, а ночью столбики термометров будут опускаться до -25, а местами и -32 градусов Цельсия.

В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции просят автомобилистов отказаться от поездок на дальние расстояния. Если же такой возможности нет, стоит заранее проверить исправность своего автомобиля, заряд сотового телефона, с собой необходимо взять теплые вещи.