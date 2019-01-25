2019-01-25T08:23:37+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк запустил онлайн-сервис «Светофор» для проверки контрагентов

Это новая услуга Банка в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-клиент»
Яков КРЫМСКИЙ
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Ввод сервиса осуществлен совместно с компанией СКБ Контур.

При указании ИНН получателя в поле нового платежного поручения «Светофор» присвоит ему определенный цвет: красный, желтый или зеленый, в зависимости от уровня риска контрагента. К примеру, красный индикатор говорит о том, что компания уже прекратила свою деятельность (исключена из ЕГРЮЛ) либо находится в стадии банкротства, ликвидации.

Узнать, почему контрагенту присвоен тот или иной цветовой индикатор, клиент может в экспресс-отчете. Оцениваются контрагенты на основе данных Центробанка России, Федеральной налоговой службы России, Росстата, Федеральной службы судебных приставов, единого федерального реестра сведений о банкротстве и других ведомств.

Подать заявку на подключение или отключение услуги можно самостоятельно в системе «Интернет-клиент».

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