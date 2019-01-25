Кемеровские студенты встретятся с актером Александром Носиком

СЕГОДНЯ 08:54 2019-01-25T08:54:31+03:00

Александр Носик приехал в Кемерово в рамках проекта "Диалог на равных" Фото: Официальная группа актера во "ВКонтакте"

Изменить размер текста: A A

В Кемерове пройдет встреча студентов с известным российским актером Александром Носиком. Беседа на равных состоится 25 января.

В день студента в актовом зале КузГТУ пройдет встреча с Александром Носиком. Студенты встретятся с популярным актером в рамках проекта «Диалог на равных». Беседа начнется в 15.30. Мероприятие завершится показом спектакля «Другие» студенческого театра КузГТУ «Карман».

Александр Носик родился в Москве в семье актеров Валерия Носика и Марии Стерниковой. После школы пытался поступить в Плехановский институт, но провалил экзамены. Позже поступил в финансово-экономический техникум, а затем ушел в армию – служил в Белгороде. После армии поступил в Театральный институт имени Щукина, окончив который, стал работать в Малом театре.

Широкая известность пришла к Носику после сериала «Спецназ» в 2002 году. Также он снимался в таких известных фильмах, как «Возвращение Мухтара», «Охота на изюбря», «Воротилы», «Танго с ангелом», «Такова жизнь».