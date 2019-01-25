2019-01-25T08:54:31+03:00
Звезды

Кемеровские студенты встретятся с актером Александром Носиком

Встреча пройдет в КузГТУ
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Александр Носик приехал в Кемерово в рамках проекта "Диалог на равных" Фото: Официальная группа актера во "ВКонтакте"Александр Носик приехал в Кемерово в рамках проекта "Диалог на равных" Фото: Официальная группа актера во "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В Кемерове пройдет встреча студентов с известным российским актером Александром Носиком. Беседа на равных состоится 25 января.

В день студента в актовом зале КузГТУ пройдет встреча с Александром Носиком. Студенты встретятся с популярным актером в рамках проекта «Диалог на равных». Беседа начнется в 15.30. Мероприятие завершится показом спектакля «Другие» студенческого театра КузГТУ «Карман».

Александр Носик родился в Москве в семье актеров Валерия Носика и Марии Стерниковой. После школы пытался поступить в Плехановский институт, но провалил экзамены. Позже поступил в финансово-экономический техникум, а затем ушел в армию – служил в Белгороде. После армии поступил в Театральный институт имени Щукина, окончив который, стал работать в Малом театре.

Широкая известность пришла к Носику после сериала «Спецназ» в 2002 году. Также он снимался в таких известных фильмах, как «Возвращение Мухтара», «Охота на изюбря», «Воротилы», «Танго с ангелом», «Такова жизнь».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кемеровским инспекторам ГИБДД за год предложили три взятки
В Кемерове перед мостом перевернулась легковушка
В Кузбассе в двух мастерских подпольно изготавливали взрывчатку и боеприпасы
Россельхозбанк запустил онлайн-сервис «Светофор» для проверки контрагентов
Кузбасских водителей предупредили о непогоде
Кемеровчанка потеряла 12-летнюю дочь из-за вредных привычек
В Кузбассе полицейские пошли на фальсификацию дела о наркотиках, чтобы улучшить показатели
В Новокузнецке сгорел инкассаторский автомобиль
Две кемеровчанки ворвались в квартиру к соседу с битой
В Кузбассе растет смертность
В Кузбассе будут развивать религиозный туризм
Жители Кузбасса обменяли новогодние елки на шоколадки
На кузбасской обогатительной фабрике произошел пожар
Дело «Зимней вишни»: Пожарного Андрея Бурсина оставили в СИЗО
В Новокузнецке школьник сделал ксерокопию паспорта и купил по ней алкоголь
В Кемерове запретят стоянку из-за возложения цветов
Пенсионерка из Новокузнецка не смогла вернуть другу деньги и убила его
Все школы Кемерова закрываются на карантин
Банк УРАЛСИБ за 2018 год увеличил объемы рефинансирования в 3,5 раза
В Кузбассе из подпольных цехов изъяли 11,6 тонн поддельного алкоголя
В Новокузнецке на чердаке дома нашли два трупа
Кузбасскую студентку убило током в ванной
В мэрии Кемерова рассказали, кто установил газовое оборудование на сгоревшую маршрутку
В Кузбассе начинается прием будущих первоклассников в школу
Похитители новокузнечанина узнали о его накоплениях от сотрудницы банка
Завод не устанавливал газовое оборудование на сгоревшей в Кемерове маршрутке
Самолет из Москвы прилетел в Кемерово с семичасовой задержкой
Эпидемический порог по ОРВИ в Кузбассе превышен на 63,8 процента