В Кузбассе в двух мастерских подпольно изготавливали взрывчатку и боеприпасы

СЕГОДНЯ 09:40 2019-01-25T09:40:58+03:00

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В Кузбассе обнаружили две подпольные мастерские по изготовлению оружия и боеприпасов. Изъятые предметы отправили на экспертизу.

Как рассказали в УФСБ России по Кемеровской области, две мастерские по незаконному изготовлению кустарным способом оружия и боеприпасов. Всего сотрудники изъяли 10 единиц оружия, около двух килограммов взрывчатых веществ и более 6,5 тысячи боеприпасов. Все изъятое было направлено на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел по трем статьям: за незаконный оборот оружия, за незаконный оборот взрывчатых веществ и за незаконное изготовление оружия.

В УФСБ Кузбасса отметили, что всего в 32 регионах страны пресечена деятельность 86 лиц, причастных к незаконному изготовлению боеприпасов.