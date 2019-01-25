В Кемерове перед мостом перевернулась легковушка
На кемеровской дороге днем 25 января перевернулся легковой автомобиль. Фотографиями и видео с места аварии поделились пользователи социальных сетей.
Дорожный инцидент произошел на улице Терешковой перед Кузбасским мостом в сторону СКК «Октябрьский». Здесь перевернулся автомобиль ВАЗ. На кадрах видно, что легковушка лежит на крыше, рядом стоит пожарная машина.
Легковушка перевернулась в Кемерове.Автор: Александр Шатохин / "ВКонтакте"
Очевидцы аварии сообщают, что причиной стал гололед. Однако официальной информации о том, что произошло, пока нет. Также в данный момент проверяются сведения о возможных пострадавших в ДТП.
Судя по данным сервиса «Яндекс. Пробки» движение на данном участке дороги затруднено. Поток движется со скорость не более пяти километров в час.