В Кемерове перед мостом перевернулась легковушка

СЕГОДНЯ 10:10 2019-01-25T10:12:57+03:00

Фотографии и видео с места аварии появились в Сети

Изменить размер текста: A A

На кемеровской дороге днем 25 января перевернулся легковой автомобиль. Фотографиями и видео с места аварии поделились пользователи социальных сетей.

Дорожный инцидент произошел на улице Терешковой перед Кузбасским мостом в сторону СКК «Октябрьский». Здесь перевернулся автомобиль ВАЗ. На кадрах видно, что легковушка лежит на крыше, рядом стоит пожарная машина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/688110" frameborder="0"></iframe> Легковушка перевернулась в Кемерове.Автор: Александр Шатохин / "ВКонтакте"

Очевидцы аварии сообщают, что причиной стал гололед. Однако официальной информации о том, что произошло, пока нет. Также в данный момент проверяются сведения о возможных пострадавших в ДТП.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Пробки» движение на данном участке дороги затруднено. Поток движется со скорость не более пяти километров в час.