2019-01-25T10:12:57+03:00
Происшествия

В Кемерове перед мостом перевернулась легковушка

Фотографии и видео с места аварии появились в Сети
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Легковушка перевернулась на улице Терешковой Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"Легковушка перевернулась на улице Терешковой Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

На кемеровской дороге днем 25 января перевернулся легковой автомобиль. Фотографиями и видео с места аварии поделились пользователи социальных сетей.

Дорожный инцидент произошел на улице Терешковой перед Кузбасским мостом в сторону СКК «Октябрьский». Здесь перевернулся автомобиль ВАЗ. На кадрах видно, что легковушка лежит на крыше, рядом стоит пожарная машина.

Легковушка перевернулась в Кемерове.Автор: Александр Шатохин / "ВКонтакте"

Очевидцы аварии сообщают, что причиной стал гололед. Однако официальной информации о том, что произошло, пока нет. Также в данный момент проверяются сведения о возможных пострадавших в ДТП.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Пробки» движение на данном участке дороги затруднено. Поток движется со скорость не более пяти километров в час.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кемеровским инспекторам ГИБДД за год предложили три взятки
В Кузбассе в двух мастерских подпольно изготавливали взрывчатку и боеприпасы
Кемеровские студенты встретятся с актером Александром Носиком
Россельхозбанк запустил онлайн-сервис «Светофор» для проверки контрагентов
Кузбасских водителей предупредили о непогоде
Кемеровчанка потеряла 12-летнюю дочь из-за вредных привычек
В Кузбассе полицейские пошли на фальсификацию дела о наркотиках, чтобы улучшить показатели
В Новокузнецке сгорел инкассаторский автомобиль
Две кемеровчанки ворвались в квартиру к соседу с битой
В Кузбассе растет смертность
В Кузбассе будут развивать религиозный туризм
Жители Кузбасса обменяли новогодние елки на шоколадки
На кузбасской обогатительной фабрике произошел пожар
Дело «Зимней вишни»: Пожарного Андрея Бурсина оставили в СИЗО
В Новокузнецке школьник сделал ксерокопию паспорта и купил по ней алкоголь
В Кемерове запретят стоянку из-за возложения цветов
Пенсионерка из Новокузнецка не смогла вернуть другу деньги и убила его
Все школы Кемерова закрываются на карантин
Банк УРАЛСИБ за 2018 год увеличил объемы рефинансирования в 3,5 раза
В Кузбассе из подпольных цехов изъяли 11,6 тонн поддельного алкоголя
В Новокузнецке на чердаке дома нашли два трупа
Кузбасскую студентку убило током в ванной
В мэрии Кемерова рассказали, кто установил газовое оборудование на сгоревшую маршрутку
В Кузбассе начинается прием будущих первоклассников в школу
Похитители новокузнечанина узнали о его накоплениях от сотрудницы банка
Завод не устанавливал газовое оборудование на сгоревшей в Кемерове маршрутке
Самолет из Москвы прилетел в Кемерово с семичасовой задержкой
Эпидемический порог по ОРВИ в Кузбассе превышен на 63,8 процента