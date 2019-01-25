Кемеровским инспекторам ГИБДД за год предложили три взятки

СЕГОДНЯ 10:16 2019-01-25T10:16:53+03:00

В Госавтоинспекции отмечают, что это много

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В прошлом году Госавтоинспекция зафиксировала три факта дачи взятки инспекторам ГИБДД. Как отмечают полицейские водителей, которые пытаются избежать ответственности, по-прежнему много.

– Во всех патрульных автомобилях в штатном режиме установлены видеорегистраторы, которые фиксируют действия сотрудников ДПС ГИБДД. Все административные процедуры с участниками дорожного движения инспекторы обязаны проводить только в зоне действия видеорегистраторов, – отметили в ГИБДД. – Уважаемые кемеровчане, нарушили вы Правила дорожного движения или нет, помните, что взятка может лишить Вас свободы!