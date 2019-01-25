Стали известны подробности аварии с перевернувшимся в Кемерове ВАЗом
В кемеровской Госавтоинспекции рассказали подробности аварии, которая произошла перед Кузбасским мостом на улице Терешковой. Перевернувшимся ВАЗом управляла молодая девушка.
ДТП произошло днем 25 января. Видео последствий аварии появились в социальных сетях.
- За рулем автомобиля ВАЗ-2115 была девушка 94 года рождения. Она ехала со стороны проспекта Шахтеров в сторону Притомского. При перестроении водитель не справилась с управлением, в результате чего автомобиль занесло и перевернуло, - рассказали «Комсомольской правде» в ведомстве.
Собеседник издания отметил, что водитель не пострадала.
В Госавтоинспекции напоминают автолюбителям о необходимости выбирать правильную скорость с учетом погодных условий и дорожного покрытия. Не стоит прибегать к резким маневрам на дороге, тем более, что в ближайшие дни в Кузбассе ожидаются гололедные явления.