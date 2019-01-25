В Кузбассе пенсионерка захотела получить бонус от банка и лишилась денег

СЕГОДНЯ 12:40 2019-01-25T12:40:48+03:00

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В Анжеро-Судженске пенсионерка захотела получить бонус от крупного банка, но нарвалась на мошенников. Они похитили с карты женщины около 60 тысяч рублей.

О похищении средств с банковской карты 61-летняя горожанка рассказала в отделе полиции. По ее словам, накануне женщине пришло сообщение в соцсети от знакомой, в котором рассказывалось об акции крупного банка по выплате «бонусов» держателям кредитных карт. Знакомая написала, будто деньги будут перечислены на счет после внесения необходимых реквизитов карты. Пенсионерка сообщила необходимые данные и пришедшие на телефон пароли. Спустя некоторое время с ее счета были сняты денежные средства в сумме 59 000 рублей.

- В настоящее время стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых. Сотрудники полиции выяснили, что накануне страница, с которой приходили сообщения, была взломана злоумышленниками, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области

Сейчас следствием возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Наказание за данное преступление предусматривает до пяти лет лишения свободы.