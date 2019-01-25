2019-01-25T14:50:16+03:00
Происшествия

Два шестиклассника из Кузбасса сбежали из дома и отправились путешествовать

Детям удалось уехать от дома лишь на 40 километров
Екатерина РОМАНОВА
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Двое подростков из Кемерове решили отправиться путешествовать, но родителям об этом не сказали. К счастью, далеко уехать им не удалось.

33-летняя кемеровчанка очень удивилась, когда ее сын-шестиклассник не вернулся из школы домой. Она попыталась самостоятельно выяснить, где же находится ее ребенок, но все безуспешно. Зато сотрудники полиции быстро узнали, что мальчик и в школе-то не был в тот день. Более того, ребенок пропал вместе со своим другом.

Вскоре стражи порядка вышли на след детей: оказалось, что на похожих по описанию мальчишек обратили внимание утром в междугороднем автобусе. А позже водитель подтвердил, что действительно среди пассажиров были двое мальчишек. Они с волнением говорили о том, что потеряли деньги и теперь не могут вернуться домой. Водитель пожалел подростков, решив, что они оказались в сложной ситуации, и разрешил им доехать до «дома». Дети доехали до Березовского и вышли на остановке. Куда юные путешественники отправились дальше, поведали камеры видеонаблюдения. Как оказалось, дети гуляли весь денно по магазинам. Лишь на следующий день полицейским удалось обнаружить подростков на детской площадке в одном из дворов.

- Инспекторам по делам несовершеннолетних подростки рассказали, что ушли из дома, чтобы отправиться в путешествии, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. – сейчас школьники находятся дома, с родителями. К слову, в отношении последних составлены протоколы о неисполнении родительских обязанностей. Им может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до 500 рублей.

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